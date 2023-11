"Of ik naar de Olympische Spelen ga? Ik geloof er niet in", slikt Shari Bossuyt

Op 19 maart testte Shari Bossuyt in Frankrijk positief op letrozole metabolite, begin juni raakte het nieuws bekend. Sindsdien staat de 23-jarige renster op non-actief.

Bijna een half jaar later zit Bossuyt nog altijd met vraagtekens. "Ik heb geen idee hoe het product in mijn lichaam terechtgekomen is", vertelt ze in Sportweekend. ""Waarom ik?", heb ik vaak gedacht."

"Soms vervloek ik ook dat ik die rit in de ronde van Normandië gewonnen heb. Anders had ik niet naar de dopingcontrole gemoeten."



Opvallend: ze testte positief op hetzelfde product als veldrijder Toon Aerts, die in dezelfde Franse regio positief plaste, ook zijn onschuld uitschreeuwde, maar toch 2 jaar aan de kant moest, ook al ging het om erg minieme waarden. Bij Bossuyt zijn de waarden nog lager.

Haar ploeg Canyon-SRAM kon niet anders dan Bossuyt opzij te zetten. Om rond te komen, klust ze nu bij in een garage voor vrachtwagens.

"In het begin heb je dan wel wat overschot, maar er moet toch snel een oplossing gevonden worden. Ik ben er halftijds begonnen op de marketingafdeling."