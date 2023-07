Bondscoach De Ketele hoopt op snel einde in "vreselijke" dopingzaak Bossuyt: "Haar olympische droom vervullen"

"Vooral voor Shari is het vreselijk", heeft de bondscoach oog voor het menselijke leed.

"We praten nog veel en hopen dat de zaak snel voorbij is. Ik hoop dat we haar olympische droom nog kunnen vervullen. Haar plaats is bij ons op de fiets en niet thuis in de zetel."

Ook voor Lotte Kopecky is de afzegging (opnieuw) een flinke domper. "Ze heeft wat moeten verwerken de laatste tijd."

"Enerzijds vind ik het jammer dat ze niet met een jongere aan haar zijde ten strijde trekt, anderzijds snap ik het volledig dat ze het niet ziet zitten. Ze heeft geen garanties op een medaille en heeft ook een druk programma individueel en op de weg."

Eindigen doet De Ketele met een positieve noot: "Uiteindelijk geeft het opportuniteiten aan jonge rensters die nu voor de leeuwen gegooid worden, maar daar ook klaar voor zijn."