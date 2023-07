Wie mag mee naar het "Super-WK" wielrennen in Glasgow? Een overzicht van alle Belgische selecties

BMX

Mountainbike

Bij de mannen elite is een plek in de top vijf het doel, wat realistisch lijkt met Jens Schuermans en Pierre De Froidmont. Op het WK zijn ook punten te verzamelen voor de Olympische Spelen in Parijs. "Het gros van de kwalificatiepunten wordt in de wereldbekers behaald, maar het WK is ook een belangrijk moment richting de Olympische Spelen", klinkt het bij bondscoach Filip Meirhaeghe.