Lotte Kopecky: "Op dit moment zie ik geen Spelen gebeuren in de ploegkoers met Shari"

nkele weken geleden stortte de wereld van Shari Bossuyt in: de 22-jarige renster testte bij een controle in Frankrijk positief op letrozole metabolite. Dat is hetzelfde middel waarop veldrijder Toon Aerts op dezelfde Franse plaats positief testte.



Haar team Canyon - SRAM Racing zette Bossuyt op non-actief, ze schreeuwt haar onschuld uit en hoopt zo snel mogelijk uit deze nachtmerrie te ontwaken. Hoe kijkt Lotte Kopecky - als betrokken partij - naar de zaak?



"Die vraag is me al vaker gesteld, maar ik wil daar eigenlijk niet echt mijn mening over geven. Het enige wat me enorm stoort, is dat mensen heel snel vooroordelen hebben over dit geval", antwoordt de Belgische topper.



"Ik zie misschien het goede in de mensen. Je steekt voor niemand je hand in het vuur. Maar stel je eens in de plaats van Shari: ze is een jonge vrouw op wie heel veel afkomt nu. Ik vind het heel jammer dat bepaalde mensen op die manier reageren."