Shari Bossuyt test positief bij dopingcontrole op zelfde middel als Toon Aerts

Bossuyts Duitse ploeg Canyon - SRAM Racing somt gewoon de feiten op: de 22-jarige Belgische onderging een dopingcontrole door het Franse Antidoping Agentschap (AFLD) na de derde rit in de Ronde van Normandië in Caen op 19 maart 2023. Shari Bossuyt moest naar de dopingcontrole, omdat ze die derde rit won. De controle leverde een positieve test op op letrozole. Het B-staal bevestigde het resultaat van het A-staal. Letrozole metabolite staat op de verboden lijst van het Wereldantidopingagentschap (WADA). "CANYON/SRAM Racing hanteert een nultolerantie tegenover het gebruik van verboden middelen. In overeenstemming met de teamregels hebben we Shari voorlopig op non-actief gezet. Het team wacht de beslissing van de AFLD af vooraleer verdere actie te ondernemen." Shari Bossuyt en haar manager zullen morgen om 10 uur een persconferentie geven in Zwevegem. Zij stuurden een uitnodiging naar de pers waarin "Bossuyt in het kader van haar lopende procedure bij de AFLD een uitgebreide toelichting zal geven over de situatie". (lees voort onder foto)

Gelijkenissen met zaak-Toon Aerts: Flamanville en zeer minieme waarden

Opvallend: letrozole is dezelfde substantie als bij Toon Aerts, die in januari 2022 een positieve controle onderging buiten competitie door de AFLD in Flamanville, waar toen de wereldbeker veldrijden werd gereden.



Nog opvallend: Bossuyt testte positief na haar zege in de 3e rit in Normandië, de dag ervoor eindigde ze negende in... Flamanville. Is dat toeval?



Aerts en Bossuyt delen hetzelfde management. De veldrijder schreeuwde meteen zijn onschuld uit en wijt het aan een besmetting van buitenaf. De waarden in het lichaam van Aerts waren zeer miniem. In het geval van Bossuyt gaat het om nog kleinere waarden.



De zaak van Aerts sleepte heel lang aan bij de UCI. Tot zijn ontzetting kreeg Aerts in december een schorsing van 2 jaar. Die vecht hij evenwel aan.



Mogelijk hangt Bossuyt dezelfde straf boven het hoofd. Dat zou ook een serieuze streep door haar olympische rekening zijn. Samen met Lotte Kopecky won ze vorig jaar het WK ploegkoers, ze mikten op goud in Parijs 2024.



Aerts stuurde ondertussen ook een statement de wereld in om Bossuyt te steunen: "Als dit mij kon overkomen, dan kan iedereen dit meemaken. Ik wist dat dit ging gebeuren. Ik kan me zo goed voorstellen wat Shari nu meemaakt. Dit zou niet mogen gebeuren!"



"Nog een atleet, die ook een mens is, die met haar hele familie door een heel diep dal zal gaan. Zonder ook maar iets fout te hebben gedaan, net zoals ik en mijn familie!"