Toon Aerts: "Binnenkort moeten we naar Zwitserland, hopelijk voor een mildere straf"

Vorig jaar won Toon Aerts in Lille, dit jaar moest hij werkloos toekijken. De 29-jarige crosser staat aan de kant na een positieve test op de verboden substantie letrozole metabolite.



"Een week na mijn overwinning in Lille belde ze me", herinnert Aerts zich. "Een jaar later zijn we nog altijd op zoek hoe die substantie in mijn urine terecht is gekomen. Het duurt allemaal heel lang."



De Internationale Wielerunie UCI heeft Aerts een schorsing van 2 jaar voorgesteld.

Aerts: "Dat vonden we overdreven. Daarom zijn we nu ook in beroep gegaan bij de UCI."

"Binnenkort moeten we naar Zwitserland. Dan zullen we weten of de uitspraak milder zal zijn. Daar hoop ik echt op."

