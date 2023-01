Toon Aerts: "In deel twee van mijn carrière zal ik een andere renner zijn"

Een contrast kan moeilijk groter zijn. Net voor de jaarwisseling gaf Toon Aerts (29) een persconferentie over de schorsing van twee jaar, die de UCI hem wil opleggen. Met lang haar en in tranen gaf hij tekst en uitleg.

Het nieuwe jaar is net begonnen of diezelfde Toon Aerts is kort geschoren en kan opnieuw lachen. Een enorme last is van zijn schouders gevallen nu hij niet langer rookgordijnen moet optrekken.

Liefst had Aerts de afgelopen maanden al uitleg gegeven bij elke stap van zijn zoektocht naar de mogelijke oorzaak van zijn positieve dopingtest. Toen er een spoor opdook van waar de letrozole metabolite in zijn lichaam vandaan kon komen, "wilde ik overal in Rijkevorsel spandoeken plaatsen met het bewijs van mijn onschuld", vertelt Aerts in de podcast Cross van Play Sports.

Zes maanden minder straf zou groot verschil maken

De procedure is echter zo complex - omwille van de kleine hoeveelheden, de juridische procedures die moeten kloppen en de verschillende partijen die betrokken zijn - dat volledig open communicatie nog altijd niet kan. Zonder sluitend bewijs zou een beschuldigende vinger naar een bepaald product of zijn vorige ploeg bijvoorbeeld tot schadeclaims kunnen leiden. Belangrijk voor Toon Aerts is dat de UCI erkend heeft dat het om "niet-intentioneel gebruik" van een verboden product gaat. "Ook al blijft twee jaar een zware straf daarvoor, vind ik." Dus wordt zijn zoektocht doorgezet. Als hij en zijn entourage kunnen aantonen waar het verboden product exact vandaan kwam, kan er nog extra strafvermindering volgen. Zes maanden minder straf zou een groot verschil maken.

2,5 jaar zou heel lang zijn zonder competitie en het moeilijk maken een nieuwe ploeg te vinden.

"Op dit moment ben ik al een zomer met wegwedstrijden en een crosswinter verloren. Als de schorsing twee jaar blijft, verlies ik nog eens een zomer en een winter. Dan zal het 2,5 jaar na mijn laatste cross in Brussel in februari 2022 zijn dat ik opnieuw wedstrijden fiets." "Dat is heel lang om geen competitie te hebben en om niet de routine van een wedstrijddag te ondervinden."

"Bovendien zou het ook moeilijker zijn om een nieuwe ploeg te vinden als ik pas half februari (als de crosswinter op zijn einde loopt) opnieuw mag crossen."

"Graag iets meer contact met management vorige ploeg"

Het contract van Toon Aerts bij zijn vorige ploeg, Baloise - Trek Lions, liep eigenlijk tot het einde van 2022, maar werd in september vroegtijdig ontbonden. Een beslissing waar Aerts mee kon leven, al geeft hij in de podcast Cross ook wel toe op menselijk vlak op nog iets meer steun te hebben gehoopt. "Ik ben nog altijd niet aan het koersen, dus ik begrijp hun voorstel om mijn contract te ontbinden wel. Al kwam dat op dat moment hard aan." "De ploeg is me ook blijven helpen. Bijvoorbeeld toen ik op stage ging naar Mallorca om toch bezig te blijven, maar mijn fiets in het vliegtuig in twee brak. De ploeg heeft toen meteen een nieuwe fiets voor me klaargemaakt." "Daarnaast had ik wel graag nog iets meer contact gehad met het management van de ploeg. Dat had wat meer mogen zijn. Een keer langs komen bij me thuis en vragen hoe het met me was. Uiteindelijk zijn het 9 mooie jaren geweest."

Mijn testresultaten vorige zomer waren de beste ooit.

Toon Aerts 2.0