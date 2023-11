Gehoord in Sporza Daily: wielrenner Maxim Van Gils beloont zichzelf met exclusieve sneakers

Heel wat sportschoenen leiden een tweede leven als hippe sneaker in het straatbeeld. Denk aan het voormalige tennisschoeisel Stan Smith, de basketters van Michael Jordan of de renschoenen van New Balance. Wielrenner Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) is een van de vele liefhebbers in de sportwereld. Dat vertelt hij in de nieuwste aflevering van onze podcast Sporza Daily.