Niets aan te doen: Tadej Pogacar zet ook Luik-Bastenaken-Luik naar zijn hand met indrukwekkende solo

Na zijn podiumplaats in de Waalse Pijl is Maxim Van Gils (Lotto Dstny) een van de Belgen om naar uit te kijken in Luik-Bastenaken-Luik van zondag. Daags na het winterweer is Van Gils alweer hersteld. "Deze morgen voelde ik er niets meer van", zei hij donderdag tijdens een digitaal persmoment.





En dus staat de blik van Van Gils al richting Luik. "Winnen wordt moeilijk, in zo'n grote koers. Maar we gaan ervoor. Ik verwacht dat het vroeg zal openbreken, zoals vorig jaar. En dus dat de knechten snel weg zullen zijn. Dat kan een moment zijn voor mij of Andreas (ploegmaat Kron, red) om mee te schuiven in een groep en zo de echte explosie op La Redoute voor te zijn."