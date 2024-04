Mathieu van der Poel (3e): "Zelfs met de beste benen volg ik Pogacar niet op La Redoute"

Na winst in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix heeft Mathieu van der Poel een derde keer dit seizoen het podium van een monument gehaald. Tot zijn eigen verbazing. "Ik heb het gevoel dat ik de hele dag achtervolgd heb."

Van der Poel verloor tijd na een valpartij. "Ik was net mijn beenstukken en handschoenen aan het uittrekken toen we werden opgehouden."

Romain Bardet en zeker winnaar Tadej Pogacar waren te hoog gegrepen, maar in de sprint voor de derde plaats zette Mathieu van der Poel nog een keer dit voorjaar de benen op spanning om er een 3e plaats uit te persen in Luik.

"Ook bij mij was het beste eraf", geeft Van der Poel toe. "Ik had niet gedacht dat we nog voorin zouden geraken."

"De decompressie na de Ronde en Roubaix was misschien toch iets groter dan gedacht. Ik snap waarom iedereen zegt dat de kasseiklassiekers moeilijk te combineren zijn met de Ardense klassiekers.

"Maar realistisch: zelfs met de beste benen volg ik Pogacar niet op La Redoute."

Nu mag de riem er even af voor MVDP. "Het is zwaar geweest. Ik heb niet veel wedstrijden gereden, maar wel zware wedstrijden waar iedereen dan verwacht dat ik er sta."

"Het is een mooi voorjaar geweest", besluit hij. "Volgende week gaan we samenzitten voor mijn toekomstplannen dit seizoen."