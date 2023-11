G-renner Niels Verschaeren klopt wereldkampioen in Gent: "Mensen met beperking inspireren"

Verschaeren was goed voor brons op het WK. Hij combineert zijn koerscarrière met een job als bediende. Dat is helaas het lot van G-renners. Maar gisteravond was voor hem een hoogdag. "Ik heb namelijk 3 keer wereldkampioen Blaine Hunt kunnen kloppen." Op de kilometer, de tijdrit over 500 meter en de baanronde. "Normaal is dat onmogelijk omdat hij zo goed is. Dus ik ben wel heel blij met deze avond."

De gecombineerde planning in het Kuipke in Gent is voor de G-baanrenners een buitenkans. Verschaeren en co. willen een rolmodel zijn.



"Misschien dat op deze manier andere mensen met een beperking inspiratie krijgen om het ook te gaan doen. En dat hoeft niet per se in het wielrennen te zijn, maar kan ook atletiek of zwemmen zijn, om maar dat al te noemen."



"Er is heel veel mogelijk met een beperking, maar je moet weten dat het bestaat. En je moet de stap durven te zetten."



Na de geslaagde avond in Gent kijkt Verschaeren - en met hem zijn andere Belgische collega's - uit naar de Paralympische Spelen in Parijs.