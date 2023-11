Sporza Retro: Toen "held" Vincent Kompany België-Servië uitspeelde met gebroken neus en oogkas

"Ik had een vervanging niet toegelaten"

In een uitverkocht Koning Boudewijn-stadion ontvingen de Rode Duivels Servië voor een cruciale wedstrijd in de kwalificatie voor het WK 2014 in Brazilië.

Nadat Kevin De Bruyne de Belgen op voorsprong had gebracht, ging Vincent Kompany net na het halfuur neer na een zware botsing met de Servische doelman. De aanvoerder van de Rode Duivels had duidelijk zijn - bloedende - neus gebroken, maar wou koste wat het kost voortspelen.



"Het was niet alleen mijn neus die gebroken was, ook mijn oogkas was gebroken. Dat was geen prettig gevoel, zeker niet als je dan nog kopduels moet aangaan. Ik had ook nooit toegelaten dat de dokter mij zou laten vervangen, dan zouden we gevochten hebben aan de zijlijn", vertelde Kompany daar later over in de docureeks Iedereen Duivel.

Kompany zette veel op het spel voor zijn vaderland. "Achteraf gezien was het gevaarlijk." Eén iemand had hem kunnen doen stoppen. "Ik denk dat mijn moeder, moest ze er nog zijn, van de tribune was gekomen om mij van het veld te halen."