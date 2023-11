Loïs Openda droomt luidop van eerste doelpunt onder Tedesco: "Ik hoop op een Vitesse-scenario"

Doelpuntenmachine in Duitsland, maar nog droog onder Domenico Tedesco. Loïs Openda in momenteel in bloedvorm in de Bundesliga en wil dat ook aan België tonen. Meer dan ooit lijkt hij ook weer thuis te komen in ons land. "Ik voel me hier steeds beter in mijn vel", vertelt hij. Krijgen we hem deze week als spitsenbroertje van Lukaku te zien?