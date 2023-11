Tedesco wil wat vraagtekens wegwerken tegen Servië: "Goed moment om andere spelers kansen te geven"

"Openda is heel goed bezig, vooral qua pressing is hij heel goed"

De vraag is of Tedesco voorin met 1 of 2 spitsen zal starten. Het experiment met Loïs Openda naast Romelu Lukaku voorin draaide voor de rust in Oostenrijk niet goed uit.



"Twee spitsen, dat is best mogelijk, want alle systemen liggen dicht bij elkaar: 4-3-2-1, 4-2-2, maar we kunnen ook 4-3-3 spelen."



"Openda zit in een heel goeie vorm bij Leipzig, net als Rom. Het helpt altijd als je met een goeie flow van je club komt, maar ik voel me niet verplicht om een speler daarom te laten spelen. Maar het helpt wel."



"Openda is er bovendien ook altijd bij. Enkel in juni niet, toen we ervoor kozen hem het EK bij de beloften te laten spelen."



"Vooral zijn pressing is heel goed, van topniveau en met veel snelheid en intensiteit. Dat kent hij van bij Leipzig, dat met een laag blok op de tegenaanval speculeert. Hij is daar een belangrijke schakel in."



Een constante in het tactische geschuif bij Tedesco is een verdediging met 4, tenminste aan de aftrap. "Of wij ook met drie achterin kunnen spelen? Dat is zeker mogelijk. We hebben zelfs tijdens de wedstrijd al een paar keer geschoven naar 5 achterin. Dat was zo in Zweden, toen ze Ibrahimovic inbrachten. En ook in Oostenrijk speelden we na rust met vijf achterin."



"Je schakelt makkelijk op dat systeem over en het voordeel is dat het spel van achteruit dan makkelijker te lezen is."