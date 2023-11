Het verhaal achter het hartje van Loïs Openda, nu al de lieveling van Leipzig: "Ik twijfel nooit meer"

Is Loïs Openda de Rode Duivel die de voorbije jaren de meest indrukwekkende transformatie onderging?

Bij Club Brugge bestempelden velen de spits nog als een twijfelgeval, maar het parcours dat Openda nadien aflegde, is ronduit indrukwekkend.

Topschutter bij het Nederlandse Vitesse, dan een absolute smaakmaker voor Lens in de Ligue 1 en nu een garantie op doelpunten voor RB Leipzig in Duitsland.



Bij de energiedrankclub zit de veelscorer al aan 11 doelpunten in 15 wedstrijden. Straf.

Reden genoeg om eens een goed gesprek te hebben met Openda, nu al een publiekslieveling in Leipzig.

"Het begin van mijn carrière bij Club Brugge was moeizaam", blikt de spits terug op zijn steile opmars in Sportweekend.



"Ik kwam als jongen terecht in een groep met profs en vroeg me luidop af of ik wel goed genoeg was om met hen samen te spelen. En dat voor tienduizenden mensen... (blaast) De druk was groot."

"Maar nu twijfel ik niet meer. Ik wéét dat alles mogelijk is als ik mijn zinnen op iets zet. Soms heb ik zelfs een voorgevoel voor een wedstrijd. Dan word ik wakker en zeg ik: "Vandaag ga ik scoren"."