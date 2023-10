BEKIJK: Loïs Openda blijft aan de lopende band scoren bij Leipzig

Bekijk de eerste goal van Openda

Veel heeft Loïs Openda dit seizoen niet nodig om te scoren.

5 minuten voor de rust draaide de Rode Duivel zijn doelpuntenmachine tegen Keulen op gang. Openda ramde een doorsteekbal van Xavi Simons in het dak van het doel binnen.

Niet veel later was de tandem Simons-Openda weer dodelijk efficiënt. De Nederlander zette 3 mannetjes in de wind en speelde in op Openda, die met zijn linker de bal aannam. Zijn grondscherend schot verdween in de rechterhoek.

Openda werd 15 minuten voor tijd beloond met een applauswissel. De Rode Duivel schrijft clubgeschiedenis, want nooit eerder scoorde een speler zo snel 8 goals in zijn eerste matchen voor Leipzig.

Dankzij die riante 6-0-zege komt Leipzig op gelijke hoogte van nummer 4 Borussia Dortmund.