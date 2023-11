Bezoek van een oude bekende: 29 weetjes over het kleurrijke fenomeen Aleksandar Mitrovic

België tegen Servië: dat is de terugkeer van oude bekende Aleksandar Mitrovic naar ons land. De Serviër met een verleden bij Anderlecht (2013-2015) is via de Engelse Premier League in Saudi-Arabië beland, waar hij bij Al Hilal het mooie weer maakt. Een opfrissing van de 29-jarige cultheld aan de hand van 29 weetjes.

Carrière

1. Mitrovic sloot zich op zijn elfde aan bij FK Partizan, de Servische topclub uit de hoofdstad Belgrado. Zeven jaar later tekende hij er zijn eerste profcontract.



2. Zijn debuut in het profvoetbal dateert van het jaar 2011. Partizan leende hem uit aan de Servische tweedeklasser FK Teleoptik. In zijn eerste profseizoen trof hij meteen 7 keer raak in 25 wedstrijden.

3. Op zijn 18e werd Mitrovic door UEFA genoemd als een van de tien grootste talenten onder de 19 jaar. Een grote toekomst werd voorspeld.

4. Na het EK U19 van 2013 in Litouwen, waar Servië won, werd Mitrovic door L'Equipe verkozen tot Speler van het Toernooi. 5. In de winter van 2018 keerde Mitrovic bijna terug naar Anderlecht. Mitrovic was in Brussel om de deal af te ronden en sommige media berichtten zelfs al dat de zaak beklonken was, maar op de valreep koos hij toch voor Fulham.

Mitrovic viert in het seizoen 2021-2022 met Fulham de titel in de Championship.

6. Het zal je niet verbazen, maar Mitrovic werd in 2022 verkozen tot Speler van het Seizoen in de Championship. Met zijn indrukwekkende 43 doelpunten en 7 assists in 44 wedstrijden bij kampioen Fulham liet hij de concurrentie ver achter zich.

7. Op zijn palmares staan naast persoonlijke successen ook vier titels (met Partizan, Anderlecht, Newcastle en Fulham), een Belgische Supercup en het Europees Kampioenschap U19.

8. Afgelopen zomer liet de Serviër zich verleiden door de oliedollars en verkaste hij naar Al-Hilal in Saudi-Arabië. Volgens Engelse media kreeg Fulham een transferbedrag van maar liefst 60 miljoen euro.

9. Zoals bekend is Mitrovic lang niet de enige voetballer die de stap naar het Midden-Oosten heeft gezet. Bij Al-Hilal speelt hij onder de hoede van ex-Benfica -trainer Jorge Jesus samen met onder meer Yassine Bounou, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic en de geblesseerde superster Neymar.

10. Dat Mitrovic in de wolken was met zijn transfer, werd al vrij snel duidelijk: "Ik mis het spel in Engeland niet. Ik ben blij dat ik eindelijk de stap naar een topclub heb kunnen maken. Al-Hilal is vergelijkbaar met Real Madrid in Europa."

Statistieken

11. Het penaltyspook dat in 2013-2014 over Anderlecht zweefde, spaarde ook Mitrovic niet. Hij trapte twee penalty’s in Brusselse loondienst en allebei gingen ze niet binnen. Na zijn vertrek in Brussel herpakte Mitrovic zich. Sindsdien zette hij 29 van de 40 penalty's om die hij trapte. 12. Mitrovic is geen doetje. In zijn carrière pakte hij al 6 rechtstreekse rode kaarten. In een match met Newcastle kreeg hij ooit rood, nadat hij eerder in dezelfde match had gescoord en een assist had gegeven. Slechts 5 spelers in de Premier League-geschiedenis deden hem dat voor. 13. Bij de nationale ploeg van Servië is hij topschutter aller tijden. In 2021 stak hij vroegere recordhouder Stjepan Bobek voorbij met een doelpunt tegen Portugal. Intussen zit hij aan 57 goals voor de nationale ploeg, dat zijn er 35 meer dan nummer twee Dusan Tadic.

Topschutter aller tijden voor Servië.

14. Met zijn 43 goals in het seizoen 2021-2022 is hij all-time topscorer in de Engelse Championship. Daarmee stootte hij Guy Whittingham van de troon. Die maakte in het seizoen 1992-1993 42 doelpunten in de Engelse tweede klasse voor Portsmouth.

15. Zijn bijnaam is 'Mitrogol'. Met 214 doelpunten in zijn carrière heeft hij die alvast niet gestolen. Still counting.

16. Volgens de gespecialiseerde website Transfermarkt is Mitrovic op dit moment 28 miljoen euro waard. Al-Hilal betaalde dus meer dan het dubbele voor zijn nieuwe spits.

17. Maar daar zal Al-Hilal niet van wakker liggen. Mitrovic is namelijk bezig aan een uitmuntend seizoen en scoorde al 17 keer in 17 officiële wedstrijden voor zijn nieuwe club. De Belgische defensie zal zijn handen vol hebben met de goalgetter.

Mitrovic viert na een doelpunt voor Al-Hilal.

Fratsen

18. Een rode draad door zijn carrière is de heisa rond zijn gewicht. Tijdens een mindere periode bij Anderlecht in 2014 haalde Mitrovic zich heel wat kritiek op de hals toen hij zijn bovenlichaam toonde na de wedstrijd tegen Genk. Marc Degryse was snoeihard in Extra Time: "Mitrovic staat veel te dik." 19. Mitrovic stond in 2013 eens in doel tijdens een Champions League-wedstrijd. Na een rode kaart voor Silvio Proto in de wedstrijd tegen Olympiakos, nam de Servische spits de handschoenen letterlijk op. Hij kon net niet bij de strafschop die volgde. Achteraf bekende hij dat hij vroeger graag keeper wou worden. 20. De ideale schoonzoon zal Mitrovic nooit worden. Zijn vreugdevieringen zijn vaak nogal dubbelzinnig te interpreteren. De tong tussen zijn twee vingers is misschien wel het duidelijkste voorbeeld. Naar eigen zeggen wou hij "de criticasters de mond snoeren door zijn tong af te knippen".

Gelegenheidsdoelman Mitrovic met hanenkam in zijn tijd bij Anderlecht.

21. Ook naast het veld durft hij al eens op te vallen. Zo herinneren we u graag nog even aan zijn "bolletjeskapsel" tijdens zijn Anderlecht-periode. Ook de blonde hanenkam was op zijn minst opvallend te noemen.

22. Na de kwalificatie voor het WK in Qatar en zijn winning goal tegen Portugal was de matchwinnaar door het dolle heen. Hij vierde in zijn onderbroek met een Servische vlag om zijn schouders.

23. Mitrovic houdt ervan om een stapje in de wereld te zetten. Bij een avondje uit is wodka zijn favoriete bestelling.

24. Dat hij nog steeds een kort lontje heeft, bewees Mitrovic vorig seizoen in het FA Cup-duel van Fulham tegen Manchester United. Hij gaf scheidsrechter Chris Kavanagh een duw en mocht beschikken. Hij kreeg maar liefst een schorsing van 8 wedstrijden en een boete van 86.000 euro opgelegd.

Privé

25. Mitrovic is, net als vele voetballers, een tattooliefhebber. Zijn beide armen staan vol en in zijn nek zijn zijn initialen terug te vinden. 26. Als kind was hij fan van Alan Shearer en Newcastle United. Dat hij later ook voor die club kon spelen, was dus een droom die uitkwam. 27. In een interview liet hij ooit verstaan dat hij waarschijnlijk bokser was geworden als hij geen voetballer was. Zijn vader dacht vroeger ook dat kleine Aleksandar kickbokser zou worden. Crimineel zag hij als andere mogelijkheid. 28. In de zomer van 2021 trouwde hij met Kristina Janjic - nu Mitrovic, een Servisch model en influencer. De twee vormen een koppel sinds 2014. 29. Volgens Mitrovic' mama is Kristina niet het belangrijkste in het leven van haar zoon: "Op de eerste, tweede en derde plaats staat voetbal."