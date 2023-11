Jarige Jules Hesters krijgt zege in afvallingskoers niet cadeau van Tuur Dens, wel taart van zus Hélène

In de Champions League baanwielrennen worden geen cadeautjes uitgedeeld, ook niet aan een feestvarken. Zelfs niet als de jarige een landgenoot is.

Jules Hesters, die in Berlijn al eens een afvallingskoers won, moest op de slotavond in Londen de duimen leggen in de sprint voor Tuur Dens. Hesters ging net iets te snel aan, waardoor Dens hem nog te grazen kon nemen.

Hesters sluit de Champions League wel af met een knappe 3e plaats op de duuronderdelen, bestaande uit de scratch en de afvalling. De Canadees Dylan Bibic won het klassement, Tuur Dens eindigde 8e.