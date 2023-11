Champions League baanwielrennen: Jules Hesters komt op zucht van nieuwe zege

Twee weken geleden had Jules Hesters in Berlijn een eerste keer in deze Champions League van de zege mogen proeven met winst in de afvallingsrace, een van de 2 onderdelen die elke avond op het programma staan voor de mannen en vrouwen van de endurance-competitie.



Hesters leek in Londen opnieuw op weg naar de zege in de afvalling, maar in de slotronde gooide de Brit William Tidball zich alsnog naar de eerste plaats.



In het totaalklassement van de CL staat Hesters hierdoor op de 3e plaats, na dezelfde Tidball en de Canadees Dylan Bibic. Tuur Dens vinden we op plaats 9.



Bij de vrouwen was Hélène Hesters bij de slachtoffers van een massale valpartij in de afvalling. Zij gaat als 13e de slotavond in, opnieuw in Londen.



Nicky Degrendele is de enige Belgische vertegenwoordiger in het sprinttoernooi. Met haar 9e plaats in de daguitslag kon ze niet opschuiven in het algemeen klassement. Daarin staat ze nu 5e. De strijd om de zege lijkt tussen Ellesse Andrews en Alessa-Catriona Pröpster te gaan.