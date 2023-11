Jules Hesters eindigt 2e op avond 3 van de CL baanwielrennen, Nicky Degrendele 4e in sprintcompetitie

In de Champions League baanwielrennen komen zowel de mannen als de vrouwen uit in 2 onderdelen per avond. Voor de sprinters is er een sprinttoernooi aangevuld met de keirin, voor de pistiers van de langere avond een scratch-wedstrijd en afvalling.



Die afvalling bleek een kolfje naar de hand van Jules Hesters, die enkel de Canadees Dylan Bibic moest voorlaten.



Diezelfde Bibic had eerder ook al getriomfeerd in de scratch, waar Tuur Dens zich naar een 3e plaats had gemanoeuvreerd.



In de einduitslag eindigt Bibic dan ook met de volle buit van 40 punten. Hesters werd 2e in Saint-Quentin-en-Yvelines, Dens sluit af als 5e. Ook in de tussenstand na 3 avonden staat Hesters op de 2e plaats na Bibic.



Bij de vrouwen viel Nicky Degrendele in positieve zin op. In haar favoriete onderdeel de keirin viel er niets te doen aan de Duitse Pröpster, maar daarachter snelde Degrendele wel naar de 2e plaats.



In de eindstand van de avond parkeert Degrendele zich op de 4e plaats, ook haar positie in de tussenstand van de Champions League.