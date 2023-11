Lotte Kopecky vlamt op verjaardag naar twee titels op BK baanwielrennen

Lotte Kopecky heeft haar 28e verjaardag gevierd met een dubbele Belgische titel op de wielerbaan van Heusden-Zolder. Ze was de beste in de scratch en de puntenkoers.

Kopecky domineerde de puntenkoers: ze haalde het na drie winstronden met bijna zestig punten voorsprong op de nummer twee, Lani Wittevrongel. In de scratch eerder op de avond reed Kopecky in de finale met een sterke inspanning naar de titel, voor Katrijn De Clercq en Wittevrongel.

Na afloop poseerde de jarige wereldkampioene met een gesigneerd Red Flames-shirtje geschonken door Tessa Wullaert.

Nog op de gloednieuwe wielerbaan van Heusden-Zolder streden de mannen vrijdag voor de Belgische titels in de puntenkoers en de ploegkoers, en tweemaal trok Lindsay De Vylder (Sport Vlaanderen-Baloise) aan het langste eind.

In de ploegkoers reed De Vylder samen met Robbe Ghys naar het goud, met negentien punten voorsprong op de jonge Noah Vandenbranden en Gianluca Pollefliet.

In de puntenkoers trok De Vylder dankzij erg veel sprintpunten de titel naar zich toe. Ghys moest ondanks twee winstronden tevreden zijn met zilver, Fabio Van Den Bossche pakte het brons.

Kopecky, Devylder en Ghys zijn in volle voorbereiding op de Zesdaagse van Gent van komende week. De Vylder en Ghys zijn er de uittredende winnaars, Kopecky komt in Gent in actie in de tweedaagse vrouwenwedstrijd. Zaterdag wordt op de wielerbaan van Heusden-Zolder gekoerst voor de Belgische titels in het omnium.