Tom Caluwé keert terug naar promovendus Willem II als technisch directeur

Tom Caluwé heeft als technisch directeur in ons land gewerkt voor KV Mechelen, Club Brugge en Zulte Waregem. Door de slechte resultaten van Essevee in de Challenger Pro League moest hij daar in maart vertrekken.

Nu trekt Caluwé naar Nederland. Hij gaat er aan de slag bij Willem II dat komend seizoen promoveert naar de hoogste klasse.

Caluwé is geen onbekende in Tilburg. Als voetballer was hij er zes seizoenen aan de slag. "Het voelt hartstikke goed om terug te zijn op het oude nest. De club en de stad voelen vertrouwd aan en er ligt een hele mooie uitdaging. Willem II is weer op het niveau waar het thuishoort en ik kijk er naar uit om met de club toe te werken naar een goede en stabiele toekomst in de Eredivisie.’

Caluwé ging vorige week al eens kijken naar de ploeg van trainer Peter Maes. "Zowel de promotie als het kampioenschap zijn fantastisch gevierd. De entourage in het stadion is ontzettend gegroeid de laatste jaren. Het feest op de Heuvel laat zien dat Willem II geweldig leeft. Dat zegt iets over de club en hoe groot Willem II is geworden."