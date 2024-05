Peter Maes verzekert zich na promotie ook van titel met Willem II: "Mijn vader hierboven is trots"

Een week na de promotie naar de Nederlandse Eredivisie heeft het Willem II van coach Peter Maes zich nu ook verzekerd van de titel in de Nederlandse tweede klasse. Maes, die zijn trainerscarrière herlanceerde in Tilburg, heeft wel zin in een verlengd verblijf, maar stelt zijn voorwaarden: "Dan moeten we ons wel wapenen voor volgend seizoen."

Peter Maes is terug. Na enkele jaren in de schaduw, na zijn aandeel in de zaak-Propere Handen, kreeg onze landgenoot een nieuwe kans als hoofdtrainer bij het Nederlandse Willem II.



In de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse, herlanceerde hij de traditieclub uit Tilburg. Vorige week verzekerde Maes zich al van promotie naar de Eredivisie, vrijdagavond kwam er ook nog de titel in tweede klasse bij, na een 3-2-zege op Telstar.

"Het is fantastisch als je zoveel mensen kan gelukkig maken", reageerde een dolgelukkige Maes bij het Nederlandse ESPN. "Dit moeten we koesteren."

"Het is het kampioenschap van de onverzettelijkheid, we zijn achttien keer op achterstand gekomen. Dat toont hoe sterk deze groep mentaal is."