Club Brugge tegenover verzwakt Besiktas: coach Burak Yilmaz stapt na maand al op

Burak Yilmaz volgde vorige maand in Istanbul zijn landgenoot Senol Günes op. Voordien was de 38-jarige voormalige international er al aan de slag als assistent.

In de Turkse Süper Lig staat Besiktas met 19 punten pas op de 5e plaats. Maar vooral Europees zijn de resultaten dramatisch. Na het verlies in eigen huis tegen het Noorse Bodo/Glimt zijn ze met 1 op 12 - hun enige puntje pakten ze op de openingsspeeldag tegen Club Brugge - uitgeschakeld.

Blauw-zwart, dat wel al zeker is van de Europese overwintering, staat over drie weken in Istanbul tegenover Besiktas.

Yilmaz kwam vorig seizoen als spits nog uit voor het Nederlandse Fortuna Sittard, waar hij goed was voor negen doelpunten in 26 competitiewedstrijden. Na het seizoen besloot hij zijn carrière te beëindigen.