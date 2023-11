Wrevel over F1-spektakel in Las Vegas: waanzinnige ticketprijzen, "gangsterpraktijken" en ellenlange files

Op één brug, een toeristische trekpleister om foto's van The Sphere te trekken, werd de folie er weer afgetrokken om toch nog een glimp te kunnen opvangen van het circuit. Zonder succes, niet veel later hing er een nieuwe laag folie en stonden er nog eens nadarhekken voor.

De Grote Prijs in Las Vegas moet het paradepaardje worden van de Amerikaanse F1-eigenaar Liberty Media. Kosten noch moeite worden gespaard om een eclatant succes te maken van de race in "de entertainmenthoofdstad van de wereld".

"Gangsterpraktijken"

Is het een eenmalige stunt om de groei van de Formule 1 in de Verenigde Staten in de verf te zetten? Dat lijkt ijdele hoop.

Liberty Media-eigenaar John Malone heeft niet voor één race een stuk land van drie voetbalvelden groot verworven om er een pitstraat ter waarde van 450 miljoen euro neer te poten.

Het zijn investeringen die de F1-eigenaar ook snel wil terugverdienen. Te snel?

De raceorganisatie werd beschuldigd van "gangsterpraktijken" toen het aan de clubs en restaurants met zicht op het circuit 1.400 euro per aanwezige vroeg. Wie een terras had voor zo'n 2.000 toeschouwers, moest bijna 3 miljoen euro ophoesten.

Wie niet betaalde, kreeg volgens The New York Post het dreigement dat er een constructie zou komen om het zicht te belemmeren. Vanwege de vele protesten trok Liberty Media zijn staart in en werd de som verlaagd tot 50.000 euro, een bedrag dat in lijn ligt met de Super Bowl.

Toch verstomt het de kritiek niet. "Ze wagen zich op glad ijs", verklaart een restaurantuitbater bij The New York Post. "Wij betaalden een smak geld voor onze eigendom, zij sluiten The Strip af en komen dan nog eens geld vragen voor ons uitzicht."