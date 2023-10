Mexico verdeelt Red Bull: uitgejouwde Verstappen op recordjacht, toegejuichte Perez onder druk

Verstappen - met twee bodyguards - op zoek naar 16e zege

De 3e wereldtitel op een rij is binnen, maar dat remt Max Verstappen niet af. Integendeel, in de VS boekte de Nederlander al zijn 15e GP-zege van het seizoen, een evenaring van zijn record van vorig jaar.

Opvallend genoeg leverde het de wereldkampioen boegeroep op in de VS. Op het podium in Austin lieten enkele Mexicaanse fans van ploegmaat Sergio Perez hun afkeer duidelijk horen.

Teambaas Christian Horner probeerde het nog te relativeren. "De ene dag ben je de held, de andere de schurk", lachte hij. "Ik verwacht niet dat Max een heel hartelijke ontvangst zal krijgen in Mexico."

Hoewel Amerikaanse media beweren dat het boegeroep vooral gericht was tegen de Texaanse gouverneur die de prijzen uitreikte, zal Verstappen in Mexico "voor de veiligheid" toch geflankeerd worden door twee bodyguards. "We willen het veilig spelen", verklaart Red Bull-adviseur Helmut Marko.

Of het Verstappen zal afstoppen, valt alleen maar te betwijfelen. Uitdagingen zijn net de brandstof van de wereldkampioen. In Mexico kan hij met zijn 16e zege zijn recordaantal overwinningen in één seizoen aanscherpen.

Bovendien kan de Nederlander met zijn 51e GP-overwinning Alain Prost evenaren als nummer 4 aller tijden. Ook Sebastian Vettel (53 zeges) komt binnen handbereik. Alleen Lewis Hamilton (103) en Michael Schumacher (91) staan nog op ruime afstand.

Met die prestatie zou Verstappen in Mexico toch vooral applaus moeten oogsten.