Max Verstappen laat ook het aperitiefhapje aan de vooravond van de GP van Brazilië niet liggen

Max Verstappen mag dan een koele minnaar van de sprintraces zijn, het kortere werk ligt de Nederlander ook als gegoten. In Brazilië was hij al voor de 7e keer de beste in de amper 12 races die al zijn gereden.



Erg moeilijk werd het hem deze keer niet gemaakt. Lando Norris had zich met de beste tijd wel op de poleposition gewurmd, maar de Brit moest zijn koppositie in de eerste bocht al afgeven.



Norris kon in het vervolg wel Sergio Perez afhouden in de strijd om de 2e plaats, maar Verstappen bedreigen zat er nooit meer in.



Door zijn zege komt Verstappen nu op een zucht van de 500 punten in het wereldkampioenschap, dat hij al lang op zak heeft. Hij mag morgen ook vanaf de pole starten voor de "echte" wedstrijd op het Autodromo José Carlos Pace.