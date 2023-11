Kompany breekt lans voor mentaal welzijn na herval Lyle Foster (ex-Westerlo): "Gelukkig is hij open geweest"

De ex-speler van Westerlo kampt al langere tijd met mentale gezondheidsproblemen en vertelde eerder dit jaar dapper over zijn gevecht met zijn depressie die hij overwonnen had.

"Onlangs liet Lyle ons weten dat hij kampt met problemen rondom zijn mentale gezondheid en dat hij hulp heeft gezocht. Hij is momenteel in behandeling van specialisten die hem de steun en zorg geven die hij nodig heeft", aldus Burnley.

Trainer Vincent Kompany steekt zijn speler een hart onder de riem en geeft hem alle tijd om te genezen: "We wensen Lyle een spoedig herstel en hopen dat hij op een betere plek is tegen de tijd dat hij klaar is om terug te keren."



Komany benadrukt de ernst van mentale gezondheidproblemen en het belang om erover te communiceren: "We hadden het geluk dat Lyle heel open is geweest, zodat we als club meteen hebben kunnen handelen om hem te helpen."



De voetbalclubs zijn op de hoogte van de problematiek en werken vandaag samen met specialisten, toch benadrukt Kompany dat de voetbalwereld een harde wereld kan zijn.



"Voetbal is geen omgeving die ontworpen is om je mentale welzijn te beschermen, je wordt aan heel wat dingen blootgesteld en ieder van ons gaat daar anders mee om."

"Op momenten als deze moeten we de mens op de eerste plaats zetten, of het nu over een speler of medewerker gaat," besluit onze landgenoot.