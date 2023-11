Leandro Trossard blinkt met goal en assist uit tegen het Burnley van Kompany

Leandro Trossard heeft de smaak te pakken bij Arsenal. Na een helft zoeken kon de Rode Duivel op slag van rust de ban breken voor de thuisploeg tegen Burnley.

Op aangeven van (alweer) Bukayo Saka kon Trossard de bal bij de tweede paal binnenkoppen. Vieren lukte niet meer, want Trossard was hard in botsing gekomen met de paal.

Toch verscheen de Rode Duivel ook na de rust nog op het veld. Zo kon hij met een corner ook een assists op zijn naam schrijven. Saliba wiste zo de gelijkmaker van Browhill uit. Zinchenko nam alle hoop weg voor het Burnley van Vincent Kompany.

In de slotfase moest Arsenal wel nog met 10 man voort. Invaller Fabio Vieira ging op het been staan van doelpuntenmaker Brownhill en kreeg een rode kaart onder de neus geduwd. Het bracht Arsenal evenwel niet meer in de problemen.