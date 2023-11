Bruno Fernandes redt Ten Hag met laat doelpunt voor United tegen Fulham

Erik ten Hag had dringend nood aan een positief resultaat na de uitschakeling in de League Cup en de derbynederlaag tegen stadsgenoot Manchester City.

Een snel doelpunt leek precies wat Manchester United nodig had, maar de VAR stak een stokje voor de openingsgoal van Scott McTominay. Harry Maguire liep net buitenspel.

Het begin was veelbelovend, maar de bezoekers konden er geen vervolg aan breien op Craven Cottage. Fulham had zelfs een grote kans op de 1-0, Onana lag dwars.

Puntenverlies wenkte, tot Bruno Fernandes in de extra tijd opstond als de reddende engel. Hij knalde het enige doelpunt binnen in de rechterhoek. Zo schuift Manchester United op naar de zesde plek en mag Ten Hag nog even blijven zitten.