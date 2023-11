BEKIJK: RWDM-voorzitter Textor haalt uit naar de ref na verlies in Braziliaanse topper: "Pure corruptie"

John Textor heeft zich niet van zijn beste kant laten zien. De Amerikaanse zakenman bezit met RWDM, Lyon, Crystal Palace en het Braziliaanse Botafogo 4 professionele voetbalclubs. Botafogo, leider in de Braziliaanse competitie, stond gisteren oog in oog met nummer 2 Palmeiras. Na een tumultueus slot trok Palmeiras aan het langste eind en dat was niet naar de zin van Textor.