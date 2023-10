De malaise is compleet bij rode lantaarn Lyon: "Eigenaar John Textor maakt er een boeltje van"

Nederland is in de ban van de crisis bij Ajax, in Frankrijk is Lyon er nog veel erger aan toe. Na 9 speeldagen staat het zowaar 18e en laatste met slechts 3 punten. Hoe is Lyon zo diep kunnen zakken? Sirik Geffray, commentator bij Eleven DAZN en volger van het Franse voetbal, geeft duiding.

"On est en Ligue 2." De fans van Lyon lachten gisteren als het ware met hun eigen miserie na een nieuwe ontluisterende nederlaag. In eigen huis werd met 1-2 verloren van Clermont Foot. Clermont gaf zo de rode lantaarn door aan Lyon, dat steeds dieper wegzakt. En niemand durft te voorspellen hoe diep het zinkgat is. "De sfeer is gelaten bij de fans", ziet ook kenner Sirik Geffray, "maar dat zal niet blijven duren." "Als hun gevoelens veranderen in woede, dan is er geen figuur meer in het bestuur die hen kan sussen."

Jean-Michel Aulas was dat in het verleden wél. De Fransman had Lyon de voorbije decennia naar de Europese subtop geloodst, maar zwaait er niet meer de plak. "Wat je nu bij Lyon ziet gebeuren, is iets wat traditieclubs wel vaker overkomt. Het zijn ploegen die lang in handen zijn geweest van dezelfde mensen, maar zij klampen dan te lang vast aan hun positie en laten zich niet voldoende omringen." Van het Lyon dat in de jaren 2000 7 keer kampioen werd, is al lang geen sprake meer. "Het verval is dus geen complete verrassing, maar anderzijds bleef Lyon wel een vaste klant in de top 3 of top 5 en in 2020 bereikte het ook nog de halve finales in de Final 8 van de coronaversie van de Champions League."

"Wij zakken niet", zegt de omstreden eigenaar

Waar of wanneer is de neerwaartse curve dan wel ingezet? Eén naam wordt als boosdoener naar voren geschoven: John Textor. De Amerikaanse zakenman werd zowat anderhalf jaar geleden eigenaar van Lyon en doet ook in ons land een belletje rinkelen als baas van RWDM. "Hij maakt er echt een boeltje van", zegt Geffray over de flamboyante eigenaar van Lyon die uiteindelijk een einde maakte aan het tijdperk van Aulas. "Dat heeft tot een openlijke oorlog geleid waarbij ook beslag werd gelegd op de rekeningen. Het is een van de vele oorzaken voor deze crisis."

Eigenaar John Textor beseft niet in welke situatie Lyon verzeild is geraakt. Hij heeft een totaal gebrek aan voetbalkennis. Commentator Sirik Geffray

Textor wordt in één adem genoemd met "slecht management". "Sportief is Lyon totaal de weg kwijt en Textor is zelf een zeer afwezige baas. Als hij communiceert, dan is dat veelal met online persconferenties." "Gisteren was hij er wel en na de nederlaag verkondigde hij doodleuk dat "deze club niet zal degraderen". Volgens Textor loopt men enkel het risico op een middelmatig seizoen." "Dat doet vermoeden dat hij niet beseft in welke situatie Lyon verzeild is geraakt. Hij heeft een totaal gebrek aan voetbalkennis." "Een Franse journalist schreef op X hoe de jongste 20 jaar slechts 3 clubs het even slecht hebben gedaan als dit Lyon. Die zijn allemaal gezakt." "Oké, die teams hadden niet zo'n kern, maar als je ziek bent en als je daar belandt, dan moet je anders beginnen te denken. Het is alarmfase rood en dan mag je dit als clubeigenaar niet ontkennen."

John Textor.

"Ontkenning keert voortdurend terug bij John Textor"

Ook voor de intrede van Textor waren er al veel pijnpunten bij Lyon, maar zijn moeizame overname - met de nodige financiële perikelen - heeft de ondergang in een stroomversnelling gebracht. "Laurent Blanc liet hen vorig seizoen weer voetballen, maar zijn transferverzoeken werden niet ingewilligd. Er werd eigenlijk niet naar hem geluisterd. Hij gaf het uiteindelijk ook op." "Bij de zoektocht naar een vervanger werden 3 namen genoemd: Fabio Grosso, Gennaro Gattuso en Graham Potter. Dat zijn 3 verschillende types. Weet je dan welke richting je met je ploeg wil uitgaan?" "Onder Textor is er een opeenstapeling geweest van miscasts, slechte transfers en foutieve keuzes. Laat hij zich wel omringen door de juiste mensen en luistert hij naar hen?" "Lyon werd afgelopen zomer ook gestraft door de Franse financiële waakhond en mocht geen transfers doen, vandaar die vreemde constructie met RWDM rond de transfer van Ernest Nuamah." "Textor reageerde verrast op die sanctie. Die ontkenning zit er dus voortdurend in."

Onder Textor is er een opeenstapeling geweest van miscasts, slechte transfers en foutieve keuzes. Laat hij zich wel omringen door de juiste mensen en luistert hij naar hen? Commentator Sirik Geffray