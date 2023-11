Kevin De Bruyne timmert aan comeback "na groot onderhoud": "Hamstrings waren natte handdoek"

"Het is belangrijk dat ik deze blessure echt 100 procent in orde krijg", weet De Bruyne, voor wie zijn hamstrings stilaan zijn achilleshiel zijn.

"Het was een serieuze operatie", gaf De Bruyne vandaag meer toelichting. Dat deed hij in Gent, waar Manchester City zijn 3 prijzen van vorig seizoen - de Premier League, de Champions League en de FA Cup - liet schitteren voor zijn fans.

Kevin De Bruyne over zijn blessure in de finale van de Champions League

De Bruyne sukkelde dus al langer met zijn hamstrings. Ook in de finale van de Champions League moest hij snel naar de zijlijn.

"Ik was al 2 maanden aan het sukkelen, maar ik kon goed standhouden en met de club hadden we alles kunnen managen. Ik kon regelen dat ik er op het juiste moment kon zijn."

"Tijdens de week waarin ik me op mijn best voelde, zei mijn lichaam dat het genoeg geweest was. Ik heb in die finale nog heel veel stress gehad."

"Door al die bewegingen heb ik de scheur wellicht nog wat groter gemaakt", lachte hij. "Maar het was het waard."

"Dit is me nog nooit overkomen", zei hij nog over zijn lange inactiviteit. "Het is een serieuze operatie en zoiets komt niet veel voor bij een hamstringblessure. Maar alle chrirurgen zeiden dat een ingreep nodig was."