LIVE: Visma-Lease a Bike weert zich met 2 pionnen in vroege vlucht, controle van de sprintersploegen

Onder een stralend zonnetje - daar kunnen de renners dit jaar nog niet echt over klagen - verzamelen de truiendragers zich op de eerste rij.



Daar zien we 2 nieuwe gezichten, met Simon Geschke (Cofidis) in de gelegenheidsbergtrui en Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) in het wit. Die jongerentrui neemt hij dus meteen over van de uitgevallen Uijtdebroeks.



Tadej Pogacar (UAE) in het roze en Jonathan Milan (Lidl-Trek) in de paarse puntentrui zijn al vertrouwde associaties de voorbije week.