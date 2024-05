Spaanse media twijfelen niet meer over finale-vraagstuk na masterclass Courtois: “Hij is klaar”

wo 15 mei 2024 11:59

Thibaut Courtois keept opnieuw op zijn (aller)beste niveau. Met een absolute topprestatie tegen Alaves solliciteert hij nadrukkelijk naar een plek onder de lat in de finale van de Champions League op 1 juni. In de Spaanse pers klinkt overal dezelfde tendens: "Ancelotti heeft de keuze in zijn hoofd al gemaakt."

Marca: "De perfecte partij van Courtois brengt hem dichter bij de finale"

De huiskrant van Real Madrid zag dat Thibaut Courtois alle twijfels weggenomen heeft met drie perfecte optredens (270 minuten gespeeld en 0 tegendoelpunten) in zijn laatste drie competitiematchen.



"Op zijn niveau is Courtois onvervangbaar. Het volstaat te zeggen dat hij de eerste Real Madrid-doelman is die tien reddingen verricht zonder een doelpunt tegen te krijgen sinds Iker Casillas in 2008."



Volgens Marca brengt elke minuut in doel de Belg dichter bij een basisplaats in de CL-finale.

"Carlo Ancelotti bevestigt noch ontkent, hoewel zijn woorden na de wedstrijd duidelijk maken dat hij onvoorwaardelijk loyaal is aan zijn vaste waarden. En Courtois is daar één van."

AS: "Vini-Courtois in Wembley-modus"

AS heeft het plannetje van Ancelotti in de smiezen.



"Er is maar één doel: dat het team in de juiste fase aan de finale begint. Niet te rauw, niet te gaar, en als het even kan met Courtois en Militao terug in de basis."



Volgens hen ligt de basiself al lang vast in het hoofd van de Italiaanse coach.



"De wedstrijd tegen Alaves diende om de starters nieuw leven in te blazen. Ancelotti zal zijn vaste waardes nooit de rug toekeren", is de teneur dezelfde als bij Marca.

El Mundo Deportivo: "Real verlengt feest tegen Alaves"

De Catalaanse krant El Mundo Deportivo liet minder inkt vloeien over Courtois, maar zag ook een sterke prestatie van de Belg.



"Courtois liet met een paar geweldige reddingen zien dat hij klaar is voor de Champions League."



Meestal is de tegenhanger van Marca wat voorzichtiger met voorspellingen als het over Real gaat, al groeit ook bij hen al een vermoeden.



"Ancelotti stelde een elftal op dat ruikt naar de finale in Londen, mét Courtois in doel. Deze ploeg beukt op de poorten van de CL-finale."

