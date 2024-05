Alex Albon blijft trouw aan Williams en tekent meerjarig contract: "Wil sleutelrol spelen in het project"

Alex Albon heeft geen trek in de zitjescarrousel binnen de Formule 1. De Thaise Brit tekende een meerjarige contractverlenging bij zijn huidige renstal Williams. Al zeker tot en met seizoen 2026 zal de 28-jarige rijder uitkomen voor het team. "Ik ben er zeker van dat we samen geweldige dingen zullen bereiken", deelt Albon.

De 28-jarige Thaise Brit - die vroeger uitkwam voor Red Bull - voelt zich helemaal in zijn sas bij staartteam Williams. Hij tekende dan ook een meerjarige contractverlenging bij de Britse renstal. Vermoedelijk tot na, maar al zeker tot en met 2026.

Dit is een langetermijnproject waar ik echt in geloof en een sleutelrol in wil spelen.

Dit is een langetermijnproject waar ik echt in geloof en een sleutelrol in wil spelen.

"Sinds mijn komst bij Williams (2022, red.) hebben we samen aanzienlijke vooruitgang geboekt", gaat de Thai voort. "Ik heb de enorme veranderingen achter de schermen zien gebeuren om ons terug te brengen naar de voorkant van de grid."

"Dit is een langetermijnproject waar ik echt in geloof en een sleutelrol in wil spelen, daarom heb ik een meerjarig contract getekend."

Ook de teambazen bij Williams zijn verheugd met de verlengde samenwerking.

"Hij heeft uitzonderlijk talent, veel technische input en enorme toewijding. Dit is een grote blijk van vertrouwen in Williams in de reis naar competitiviteit", besluit James Vowles.