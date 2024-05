Zeilster Isaura Maenhaut houdt voetjes op de grond na EK-goud: "Wil niet per se iets zeggen voor de Spelen"

Zeilsters Anouk Geurts en Isaura Maenhaut trekken straks als Europees kampioen in de 49erFX-klasse naar de Olympische Spelen, maar zweven doen ze niet na hun Europese titel. "Dit wil niet per se iets zeggen voor de Spelen", klinkt het nuchter.

Een Europese titel op dik 2 maanden voor de Olympische Spelen: de ultieme voorbereiding op Parijs 2024 was alvast veelbelovend voor Anouk Geurts en Isaura Maenhaut.

"We zijn allebei heel erg blij", vertelt Maenhaut aan Sporza. "Het is de eerste keer dat we iets winnen, onze eerste Europese titel. En dat in onze laatste grote wedstrijd voor de Spelen. Dat geeft wel een vertrouwensboost."

Toch wil Maenhaut niet te veel conclusies verbinden aan die titel. "Neen, dit wil niet per se iets zeggen. Niet iedereen was aanwezig op het EK", klinkt het nuchter. "We houden onze voetjes op de grond, maar het geeft wel aan dat we op de juiste weg zijn."