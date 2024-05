Goud! Anouk Geurts en Isaura Maenhaut zetten als Europees kampioen koers richting de Olympische Spelen

zo 12 mei 2024 16:25

Nieuw hoogtepunt voor Anouk Geurts en Isaura Maenhaut in hun zeilcarrière: het olympisch duo heeft het EK in de 49erFX-klasse gewonnen. Een 10e plaats in de medaillerace volstond voor goud in de Franse badplaats La Grande-Motte.

Anouk Geurts en Isaura Maenhaut wilden zich op het Europees kampioenschap nog een keer testen voor ze eind juli van wal steken op het olympisch zeiltoernooi, iets verderop in Marseille. Beter kon de test niet verlopen. Geurts en Maenhaut profiteerden optimaal van de afwezigheid van enkele grote concurrenten - zoals wereldkampioen Nederland en vicewereldkampioen Zweden - en kaapten het goud weg in de Franse badplaats La Grande-Motte. Het olympisch duo begon met een comfortabele voorsprong aan de medaillerace en gaf de koppositie niet af. Met een 10e plaats in de finale konden ze hun gouden medaille veiligstellen. Geurts en Maenhaut maken zich nu op voor hun tweede Olympische Spelen. In 2021 verrasten ze zichzelf met deelname aan het olympisch toernooi in Tokio, vorig jaar zeilde het duo naar de 4e plaats op het WK in Scheveningen.

