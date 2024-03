Beste vriendinnen per toeval aan elkaar gekoppeld in (zeil)jacht op olympisch succes: "Het plaatje klopt"

Lief en leed delen op een zeilboot, dat is het lot van het olympische zeilduo Anouk Geurts en Isaura Maenhaut. De Belgische tandem, die per toeval samen in de 49er FX belandde, wil in de laatste maanden voor de Olympische Spelen de puntjes op de i zetten.

Deze week zijn zeilsters Anouk Geurts en Isaura Maenhaut aan de slag op het WK 49er FX in Lanzarote. Op de eerste dag eindigden ze 6e en 18e in de eerste reeksen. Het WK is voor hen de start van de laatste rechte lijn richting de Olympische Spelen, waar het jonge duo al voor de tweede keer bij zal zijn.

Maar eigenlijk zijn ze ooit per toeval samen in een boot beland. "Voor de Olympische Spelen in Tokio zaten we op verschillende boten in een talentproject van de federatie in de Nacra 17-klasse (een gemengde boot)", vertelde Geurts op de Belgian Sailing Awards, waar ze als team in de prijzen vielen.

"Door blessures is dat project gestopt, maar we wilden allebei die olympische droom nog najagen en dan zijn we maar samen in een vrouwenboot (de 49er FX) gestapt. Het plaatje klopte ook omdat Isaura stuurvrouw was en ik bemanning, dus qua rolverdeling pasten we bij elkaar."

En dat passen bij elkaar is niet enkel in de zeilboot. "Voordien waren we al goeie

vriendinnen. We deden veel trainingen samen, sliepen op dezelfde kamer tijdens de stages en wedstrijden, maar zaten gewoon niet op dezelfde boot", vult Maenhaut aan.