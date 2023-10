Tottenham blijft ondanks dubieus doelpunt van Crystal Palace leider in de Premier League

Bookmakers hadden het vooraf niet durven te voorspellen, maar na tien speeldagen zal Tottenham Hotspur nog steeds aan de leiding van de Premier League staan.

Tegen Crystal Palace verstevigde het vanavond zijn koppositie, al was dat zonder al te veel franjes. De Spurs kwamen in een moeizame eerste helft enerzijds nooit écht in hun ritme, maar anderzijds kwamen ze ook niet in gevaar.

Pas na de pauze was er een eerste reden tot juichen in het uitvak. Joel Ward hielp de bezoekers een handje en verschalkte zijn eigen doelman. Net na het uur verdubbelde de onvermijdelijke Heung-Min Son de voorsprong.

Boeken toe? Niet echt.

In de 95e minuut deed Jordan Ayew Tottenham nog even bibberen en beven met een knap doelpunt. Al was er heel wat discussie of hij de bal tijdens de beslissende actie niet met zijn arm had aangeraakt. Maar de VAR oordeelde van niet. Zo pakte Palace toch nog zijn doelpuntje mee.