Ploegleider van Uijtdebroeks voelt "ontzettend grote teleurstelling" na opgave: "Neen, Cian heeft geen corona"

Op twee dagen tijd vallen de Giro-plannen van Visma-Lease a Bike volledig in het water. Na sprinter Olav Kooij ziet de Nederlandse formatie ook wittetruidrager Cian Uijtdebroeks uitvallen met ziekte. "Dat net wanneer we met veel vertrouwen uitkeken naar de komende weken", zegt ploegleider Marc Reef, die meteen ontkent dat het om corona gaat.

"Maar een coronabesmetting? Nee, dat is het niet. Meer dan dit kan ik er ook niet over zeggen."

"We kunnen er de vinger nog niet op leggen wat het precies is, maar hij voelt zich niet fit", vertelt de ploegleider over onze landgenoot. "Hij maakte ook koorts. Voor ons voldoende om die beslissing te nemen."

"Gisteren na de etappe bleek dat hij niet helemaal fit was aan de finish. We zijn teruggekeerd naar het hotel, waar bleek dat de ziekte zich verder ontwikkelde in negatieve zin. Dezelfde avond hebben we besloten om hem uit koers te halen", is de korte samenvatting van Marc Reef.

10 renners verlieten de Giro al door ziekte. De Nederlandse formatie blijft nog met slechts 4 renners over, zonder sprinter en witte trui.

"We stonden er op de eerste rustdag goed voor met een ritzege op zak en de 5e plek en witte trui voor Cian. Dat was een grote boost na een uitdagende eerste week met vrij veel tegenslag", deelt Reef.

"We keken met veel vertrouwen uit naar wat komen zou, want het ging de goede kant op voor Cian. We wilden hem zeker goed ondersteunen. Dat we Cian en Olav op twee dagen verliezen, is een ontzettend grote teleurstelling voor hem en het team."

Uijtdebroeks moet zijn grote doel voor dit jaar uit zijn hoofd zetten. "Hij had de droom om hier die witte trui te pakken", weet de ploegleider. "Als dat in een klap wegvalt, kun je je wel voorstellen hoe hij zich voelt. Hij is op dit moment op weg naar huis om daar te herstellen."

Om op tijd fit te zijn en een herkansing te wagen in de Tour? "Het is te vroeg om daarover te speculeren. We willen eerst zien dat hij goed herstelt", klinkt het besluit.