Jeremy Doku ontsnapte aan erger bij "beschamende" aanslag van Antony, maar haalt achteraf gram: "Blijf kalm"

Amper een handvol speelminuten voor Jeremy Doku in de derby, maar de Rode Duivel kon het in de extra tijd toch niet laten om nog even te flitsen.

Bij United duwden de frivoliteitjes van onze landgenoot het mes wel nog wat dieper in de wonde. En dat liet de temperamentvolle Antony niet zomaar gebeuren.

Zonder intentie om de bal te raken deelde de Braziliaan een harde trap uit aan Doku. Vreemd genoeg kwam de United-aanvaller weg met een gele kaart.



"Het is absoluut belachelijk wat Antony hier doet", stak Sky Sports-analist Gary Neville zijn verbazing niet weg. "Ze hadden hem eraf moeten sturen. Dit is gewoon beschamend."

Achteraf haalde Doku nog zijn gram op X. Hij postte een foto van het akkefietje met Antony, vergezeld door het bijschrift: "Blijf kalm. Manchester is blauw."