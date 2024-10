Pep Guardiola: "Kevin De Bruyne is nog niet speelklaar"

Een maand nadat hij een liesblessure opgelopen had in de Champions League tegen Inter, is Kevin De Bruyne nog altijd niet fit genoeg. Dat heeft City-coach Pep Guardiola meegegeven op de persconferentie voor de match op Wolverhampton.

De Bruyne miste al 5 duels met zijn club en de 2 interlands tegen Italië en Frankrijk. En ook morgen is hij er niet bij als de nummer 2 in Engeland zondag naar rode lantaarn Wolverhampton trekt.



"Hij is niet klaar", was Guardiola kort en bondig over de Belg. Hij behandelde De Bruyne en de Nederlander Nathan Ake tegelijkertijd, die in september bij Nederland een hamstringblessure opliep.



"Ze trainen en staan op het einde van hun revalidatie. Nathan deed gisteren zijn eerste training met de ploeg. Misschien kan hij meereizen, maar hij is niet klaar om te starten."