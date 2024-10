De Bruyne voelt zich volgens Guardiola "nog steeds niet goed": "We moeten voorzichtig zijn met hem"

za 5 oktober 2024 11:10

Hij miste de voorbije 4 wedstrijden met Manchester City en ook voor het competitieduel tegen Fulham is Kevin De Bruyne "niet klaar", bevestigt zijn coach Pep Guardiola. "Hij voelt de gevolgen van 5 maanden out te zijn geweest."

In de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen liep het al mis voor Kevin De Bruyne. Sindsdien ligt de Rode Duivel in de lappenmand bij Manchester City. Ook dit weekend komt hij niet in actie. "Het is geen groot probleem, maar hij voelt zich nog steeds niet goed", bevestigde coach Pep Guardiola. "We zijn zijn probleem aan het managen, maar we moeten voorzichtig zijn met Kevin." Volgens de Spaanse oefenmeester speelt de zware blessure van vorig seizoen De Bruyne nog parten. "Op zijn leeftijd, na een zware operatie ... Als je lang uit bent geweest, moet je voorzichtig zijn. Het probleem dat Kevin nu heeft, is een gevolg van vorig seizoen, toen hij 5 maanden out was." "De spelers zullen het nooit toegeven, maar soms is het beter om dan minder speelminuten te krijgen. Ze willen natuurlijk elke wedstrijd spelen, maar soms stuurt het lichaam waarschuwingen."

Kevin kan nu niet om de twee dagen een wedstrijd spelen, en daar moeten we begrip voor tonen. Pep Guardiola

Wanneer De Bruyne weer speelklaar zal zijn, durft Guardiola niet te voorspellen. "Na een operatie is je lichaam altijd wat uit balans. Daarom moet je ook naast het veld hard werken om dat evenwicht terug te vinden." "Kevin kan nu niet om de twee dagen een wedstrijd spelen, en daar moeten we begrip voor tonen. Dit hoort bij de beslissingen die je moet maken als je je ploeg samenstelt." Guardiola vergeleek De Bruyne zelfs met een auto. "Als je met een auto rijdt, is het niet meer dezelfde auto. Er is iets dat een beetje erger is. Het is niet meer hetzelfde als toen je de auto ging kopen. Dat is normaal."

Geen Rode Duivels