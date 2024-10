Peter Vandenbempt stelt zich vragen bij "verregaande" afwezigheden De Bruyne en Lukaku: "Teken aan de wand"

vr 4 oktober 2024 15:49

Dat Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zouden passen voor de komende interlandperiode, lag in de lijn der verwachtingen. Toch vindt Peter Vandenbempt het een teken aan de wand dat onze aanvoerder ook in november zal afzeggen. "En dat Lukaku afhaakt, vind ik vreemd", deelt onze analist. "Zo worden het toch twee veredelde oefenwedstrijden."

"We waren niet verrast dat Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku er niet bij waren, want dat was al uitgelekt", opent Peter Vandenbempt zijn analyse van de persconferentie. "Maar ik was wel verbaasd dat Tedesco vertelde dat De Bruyne er ook de volgende interlandperiode niet zal bij zijn om zijn lichaam te verzorgen met oog op het drukke programma dat eraan komt."



"Dat vind ik toch redelijk verregaand. Voor deze interlands begrijp ik het, want hij is geblesseerd. Maar het is toch tekenend dat spelers zelf al gaan bepalen of ze komen of niet, zeker als aanvoerder van de nationale ploeg."



We kennen Lukaku als iemand die elke wedstrijd wilde spelen. Dat hij nu afhaakt, vind ik vreemd. Peter Vandenbempt

"Hetzelfde geldt voor Lukaku, ik heb alle begrip dat hij de vorige keer niet kwam om fit te geraken. Maar dat hij ook deze keer - de bondscoach heeft wel al aangegeven dat hij wat heeft aangedrongen - liever in Napels wilde blijven voor toch 2 belangrijke wedstrijden, dat is een teken aan de wand."



"De bondscoach vertelde wel dat ze allebei nadrukkelijk hun engagement hebben uitgesproken voor de WK-kwalificaties volgend jaar en het WK in 2026. Maar we kennen Lukaku als iemand die de voorbije 10 jaar elke wedstrijd wilde spelen bij de nationale ploeg, zelfs de allerkleinste wedstrijden in zijn jacht naar records, qua interlands en doelpunten. Dat hij nu afhaakt, vind ik vreemd."



"Ze hebben allebei een razend druk programma, maar de verwachting is wel dat ze in maart, april en juni zullen spelen wanneer de WK-kwalificaties eraan komen. Dat is pas midden in de eivolle kalender met de eindfase van de Premier League of de Serie A en de Champions League. Voor De Bruyne komt er ook het WK voor clubs nog. Ik vind het eigenaardig dat dat op deze manier beslist wordt."

Switch bij Tedesco

"We hebben jarenlang terecht geklaagd over het gebrek aan grote tegenstanders voor onze Rode Duivels. We stonden elke keer aan de start van een groot toernooi en we hadden het anderhalve jaar ervoor enkel tegen landen gespeeld die op de FIFA-ranking lager dan plaats 50 stonden."



"Op de eindronde moesten ze opeens Frankrijk, Engeland of Duitsland in de ogen kijken. Onze vorige bondscoach weigerde daar tegen te oefenen. Nu heb je 4 uitstekende gelegenheden om op volle sterkte te gaan voetballen tegen die landen. En dan komen 2 van de leiders niet opdagen. Dat vind ik een gemiste kans, eerlijk gezegd. Het zijn dan toch veredelde oefenwedstrijden."



"Het is toch ook een enorme switch die de bondscoach heeft gemaakt. Want wat ons in het begin van zijn regeerperiode zo beviel, was dat hij strikt en rechtlijnig was, namelijk geen uitzonderingen. Iedereen was "gelijk voor de wet". Met deze afzeggingen en gesprekken zijn we dan toch ver van huis."



De bondscoach heeft nood aan een goede Nations League-campagne na de sof in Duitsland. Peter Vandenbempt

"Door een mislukt EK en zijn positie die een beetje onder druk staat, heeft hij blijkbaar minder gewicht en autoriteit om te vragen aan Lukaku om mee te komen trainen en wedstrijdritme op te doen. Dat zijn toch vege tekens."



"Want hoe je het draait of keert, de bondscoach heeft net als de nationale ploeg nood aan een goede Nations League-campagne met goede resultaten na de sof in Duitsland. Je wil toch niet 2 keer flink verliezen van die landen. Want dan gaat het toch beginnen te waaien en zal er druk komen op de bondscoach en de nationale ploeg."



"Wat de bondscoach hier ook duidelijk doet en hij zei het met die woorden: "Als dit een kwalificatiewedstrijd was, dan zou ik andere spelers oproepen."" "Ik dacht dat de Raad van Bestuur deze zomer gezegd had dat het niet de bedoeling was om de Nations League te gebruiken om van alles uit te proberen, want dat de resultaten van het grootste belang waren, ook om aan klantenbinding te doen. Maar blijkbaar is dat veranderd."

Over de uitspraken van Kevin De Bruyne