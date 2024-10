Domenico Tedesco wil uitproberen tijdens de Nations League: "Want in maart moet ik keuzes maken"

vr 4 oktober 2024 11:15

Domenico Tedesco heeft toch een paar witte konijnen uit zijn hoge hoed getoverd. Met Cyril Ngonge, Malick Fofana, Matte Smets en Maarten Vandevoordt zitten er 4 debutanten in de selectie bij de Rode Duivels voor de Nations League. "Ik wil nieuwe gezichten zien nu", verklaarde Tedesco.

23 namen las bondscoach Domenico Tedesco af van zijn blaadje. Naast de verwachte namen sprak hij onverstoord de namen van nieuwkomers Cyril Ngonge, Malick Fofana en Matte Smets uit.



Vooral de selectie van Ngonge was onverwacht. Bij Napoli kwam hij dit seizoen nog maar 3 keer in actie. "Maar vorige week speelde hij een geweldige bekerwedstrijd", verklaarde Tedesco. "En hij kan zowel links als rechts op de flank spelen en diep in de spits."



"Matte Smets was er de vorige keer al een keer bij om mee te trainen. We volgen zijn prestaties ook in Genk, ook al was hij ziek de afgelopen weken. Maar hij is jong en getalenteerd, we willen hem nu in actie zien."



Als we nu niet uitproberen, gebeurt het niet. Domenico Tedesco

"Het is een korte periode met weinig trainingsessies nu, maar we willen hem nu al wat principes tonen en met hem werken, waarschijnlijk zal hij ook spelen tijdens een wedstrijd. Het is heel interessant."



"Ook voor Malick Fofana. Hij speelt heel goed in Lyon en scoorde gisteren 2 keer. Al was de beslissing al daarvoor genomen."



"Maar als we nu niet uitproberen en we deze Nations League niet gebruiken om die spelers nu aan het werk te zien, gebeurt het niet. Want tijdens de WK-kwalificaties zal dat niet gebeuren. Nu is dus het moment."



"Die jonge spelers verdienen het ook. In maart moeten we keuzes maken voor de WK-kwalificaties, maar ik moet wel die opties hebben. En ik wil nu nieuwe gezichten zien."

Trossard opnieuw van de partij, Vermeeren niet