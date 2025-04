Twee oude bekenden leiden de dans, maar wie grijpt de titel? Dit is de stand van zaken voor de eindsprint in 1B

De eindsprint in de Challenger Pro League wordt er weer eentje vol dramatiek. Op drie wedstrijden van het einde dromen nog evenveel ploegen van de titel, met een mogelijke kampioenenmatch op de laatste speeldag. Commentator bij DAZN Jeroen Roppe maakt voor ons de balans op in de laatste rechte lijn. "RWDM en Zulte Waregem, dat zijn voor mij dé 2 ploegen."

"De spannendste competitie van Europa", beweerden Challenger Pro League-romantici vorig jaar. Die uitspraak is dit jaar misschien een tikkeltje overdreven, al wordt de eindfase van onze tweede klasse er wellicht wel opnieuw eentje met de nodige opwinding. Zo zijn er op 3 speeldagen van het einde nog 3 kandidaten voor 2 ticketjes richting eerste klasse. Wie bijt in het zand? Onderin is er dan weer een unieke overlevingskans voor élke ploeg uit 1B. Maar voor we in de stand van zaken duiken, frissen we eerst nog even de regeltjes op:

De nummers 1 en 2 na 28 speeldagen (geen 30, door het faillissement van Deinze) promoveren rechtstreeks naar de Jupiler Pro League.





na 28 speeldagen (geen 30, door het faillissement van Deinze) promoveren rechtstreeks naar de Jupiler Pro League. Wie naast die tickets grijpt, hoeft nog niet te wanhopen. De nummers 3 tot en met 6 spelen Promotion Play-offs met kruiswedstrijden. Wie daarin als winnaar uit de bus komt, neemt het op tegen de nummer 2 in de Relegation Play-offs van de eerste klasse. Dat wordt dus STVV, Cercle Brugge of KV Kortrijk. De winnaar van die dubbele confrontatie speelt volgend jaar in de Jupiler Pro League.

RWDM gaat aan de leiding in de Challenger Pro League.

Vuurwerk op de slotspeeldag

Goed, tijd voor het echte werk nu. Hoe staan de clubs ervoor in tweede klasse en wie mogen we straks verwelkomen in de hoogste afdeling? We lieten DAZN-commentator Jeroen Roppe los op het huidige klassement. Daarin staat RWDM bovenaan met 56 punten, eentje meer dan Zulte Waregem. "Ik denk dus dat we de 2 promovendi kennen", schat Roppe als kenner van de tweede klasse in. "Ik zie niets hen nog in de weg staan voor promotie." RAAL La Louvière (3e met 53 punten) speelt als derde hond nochtans ook nog altijd mee om de titel. "Maar RWDM en Essevee hebben een enorm voordeel: La Louvière komt volgende week niet in actie door het schrappen van Deinze." En zo kunnen de Brusselaars zich vanavond al verzekeren van promotie, al moeten ze daarvoor wel winnen op bezoek bij Patro Eisden. "En dat is de match die je als speler in 1B het minst graag speelt. Dat is echt geen lachertje."

Maar een uitschuiver van RWDM in de laatste rechte lijn? Daar rekent Roppe niet meer op. "Ze zijn een ongelooflijke reeks aan het neerzetten", verwijst hij naar de 18 op 18. "Zij zijn voor mij de ploeg van het seizoen." "En daar heeft coach Yannick Ferrera een heel groot aandeel in. Hij heeft de kern mogen samenstellen en creëerde een mooie mix van ervaring, talent en enkele jongens van moederclub Lyon." "Ferrera is overigens al kampioen geworden in 1B - toen nog als coach van STVV. Opvallend is dat hij toen heel vaak wedstrijden won met 1-0 en dat is nu net hetzelfde. Het zou me verbazen als ze nog een steek laten vallen." "En het is trouwens heel uitzonderlijk dat een ploeg die zakt meteen weer zou stijgen. Dat is nog maar 1 keer gebeurd, met KV Mechelen. RWDM is dus echt aan een straf seizoen bezig."

De laatste wedstrijd van het seizoen is Zulte Waregem-RWDM. Wie weet krijgen we daar wel een prestigeduel om de titel. Jeroen Roppe

Maar ook jager Zulte Waregem mag nog altijd dromen van de titel. "Want ook zij geven een heel overtuigende indruk", vindt Roppe. "Zij zijn samen met RWDM dé 2 ploegen." "Essevee heeft het slim aangepakt dit seizoen door gericht te transfereren. Jeppe Erenbjerg, hun nummer 10, is een van de smaakmakers van de reeks. Een geweldige speler. En hun Afrikaanse jongens hebben enorme stappen gezet, zij zijn daar nu een meerwaarde." "Maar ze zijn wel nog altijd zeer afhankelijk van onze vriend Jelle Vossen. Hij is topschutter in tweede klasse en zijn impact blijft heel groot." Er is trouwens nog een troef: "De laatste wedstrijd van het seizoen is Zulte Waregem-RWDM. Wie weet krijgen we daar wel een prestigeduel om de titel." Een match die aan het einde van de rit nog een laatste keer voor vuurwerk kan zorgen. De Elindus Arena raakte eerder deze week in elk geval op een paar uur tijd al helemaal uitverkocht. Dat belooft.

Vossen is de topschutter in 1B.

Vlammende Nainggolan

In de voorspelling van Jeroen Roppe krijgt het droomseizoen van La Louvière dus een heel zuur einde. "Zij waren zonder twijfel de revelatie van het seizoen. Niet veel mensen hadden verwacht dat een ploeg die uit het amateurvoetbal komt, een heel seizoen zou meedraaien voor promotie." "Dat is dankzij een heel goed recruteringssysteem op basis van data, een beetje zoals Union doet. En het is een heel ambitieuze club. Wie in België kan zeggen dat het een nieuw stadion aan het bouwen is?" "Maar je voelt in de slotfase van de competitie dat daar nu wel wat stress zit. Ze hebben nog geen ervaring op dit niveau. Het zou natuurlijk zonde zijn om na zo'n seizoen de Promotion Play-offs niet te winnen."

Beveren wordt de te kloppen ploeg in de play-offs. Jeroen Roppe

Maar daar liggen wel kapers op de kust. Patro Eisden Maasmechelen (4e) van Stijn Stijnen, bijvoorbeeld. Daar hadden we het eerder al over. "Een heel stugge tegenstander en ultradefensief, maar veel ploegen miskijken zich op hun goeie voetballers." En ook SK Beveren (5e) is zeker van de play-offs. "Dat is de ploeg van het moment. Ze hebben zich in de wintermercato ongelooflijk versterkt, onder meer met jongens van Deinze. Als ze het seizoen gestart waren met de ploeg die ze nu hebben, stonden ze volgens mij bovenaan." "Dat is de beste ploeg die ik in 2025 al aan het werk gezien heb en wordt de te kloppen ploeg in de play-offs."

Alleen het 6e en laatste ticketje ligt nog voor het rapen, want Club NXT is uitgesloten voor promotie als belofteploeg. Daar komen 3 teams voor in aanmerking: Lierse, Luik en het Lokeren-Temse van Radja Nainggolan. "Als Lokeren dit weekend wint, belanden zij voorlopig op die play-off-plek (want Lierse en Luik zijn net als La Louvière nog 1 weekend 'bye', red.)."

"Lokeren heeft dus zijn lot in eigen handen. En Radja? Daar heb ik met open mond staan naar kijken", aldus Roppe. "Wat hij op zijn leeftijd nog allemaal kan betekenen..." Is het straks genoeg om zijn ploeg naar de Promotion Play-offs te vlammen?

Haalt Nainggolan met Lokeren-Temse de play-offs?

Bizarre situatie onderin