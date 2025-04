Speelt WK een rol in keuze van Kevin De Bruyne? "Voetbalbond ziet hem misschien liever in minder belastende competitie"

Na het vertrek volgt de keuze. Kevin De Bruyne zal in de komende weken en maanden moeten beslissen waar hij wil (en kan) spelen volgend seizoen. Die keuze is niet alleen belangrijk voor de Belgische middenvelder, maar ook voor de Rode Duivels, denkt voetbalcommentator Peter Vandenbempt. "In principe zijn we er altijd voor dat de Rode Duivels uitgedaagd worden, maar in dit geval is het omgekeerde misschien net iets beter."

Een onverwachte bom was de aankondiging van Kevin De Bruyne niet, maar Peter Vandenbempt ziet het wel als "onvervalst wereldnieuws". Dat vertelde hij vrijdagavond in Laat. "Spelers als Courtois, Lukaku en De Bruyne zijn wereldmerken. In elke uithoek van de wereld is dit nieuws gebracht en becommentarieerd." "Manchester City is de voorbije tien jaar misschien wel de grootste club ter wereld geweest. Kevin De Bruyne was daar samen met Vincent Kompany een sleutelpion." De loftrompet kan niet vaak genoeg bovengehaald worden. "Op wereldschaal is hij een van de allerbeste van de voorbije tien jaar, op zijn positie misschien wel de allerbeste", schat Vandenbempt in.

Hij heeft gevoel voor ruimte en passing. Dat heeft geresulteerd in fabelachtige statistieken. Peter Vandenbempt

"Kevin De Bruyne is de slimste voetballer die ik aan het werk heb gezien", zei ex-topvoetballer Thierry Henry ooit. Vandenbempt volgt hem daarin. "Dat is de kern van De Bruyne, spelintelligentie en bovenmatige techniek natuurlijk. Daardoor ziet hij veel sneller waar de bal moet komen. Hij heeft gevoel voor ruimte en passing. Dat heeft geresulteerd in fabelachtige statistieken." Onze voetbalanalist zien één smetje op zijn periode bij Manchester City: blessures. "Het enige jammere is een beetje dat hij in de twee Champions League-finales waarin hij heeft gespeeld vroegtijdig naar de kant is gegaan met een blessure. Al had hij zeker in de aanloop veel bijgedragen."

Manchester City won de Champions League in 2023, maar zag Kevin De Bruyne uitvallen na een halfuur.

Veel factoren bepalen keuze

De pijntjes speelden ook de voorbije seizoenen een hoofdrol. "Je mag de belasting niet vergeten. De Bruyne speelt op het hoogste niveau, in veeleisende competities, zestig wedstrijden per jaar." "Blessures hebben er toch mee voor gezorgd dat hij niet meer op zijn best is. Het jammere is dat het laatste jaar van Kevin De Bruyne ook het minste is van Manchester City, met misschien geen enkele trofee." Peter Vandenbempt ziet de Rode Duivel eerder voor een nieuw avontuur kiezen. "De echte absolute top in Europa zit - vrees ik - niet meer te wachten op De Bruyne. Hij moet zichzelf afvragen hoe ambitieus en hoe fit hij nog is, of als hij het ook goed vindt op een niveautje lager." Saoedische clubs flirtten al met De Bruyne. Welke opties zijn er nog? "Misschien wel Amerika, waar je in New York ook een club hebt die tot de City Football Group behoort. In Turkije zijn ze blijkbaar ook geïnteresseerd, maar ik zou dat niet doen in zijn plek."

Mannaert en Garcia hebben volgens mij liever dat De Bruyne in een minder belastende competitie voetbalt. Peter Vandenbempt