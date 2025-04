Red Flames missen recordschutter Tessa Wullaert voor kraker tegen Engeland

De Red Flames zullen vrijdag in de Nations League zonder Tessa Wullaert Europees kampioen Engeland moeten zien te temmen. De Belgische aanvoerster kampte deze week met pijntjes en trainde individueel.

Nu is ook duidelijk dat Wullaert niet meer fit raakt voor de clash met Engeland. Een stevige aderlating voor het team van bondscoach Elisabet Gunnarsdottir.

"Het is heel jammer", reageert Red Flame Amber Tysiak. "Iedereen kent Tessa haar kwaliteiten en we hadden die zeker kunnen gebruiken in een wedstrijd als deze."

"Ik geloof er wel in dat we andere speelsters hebben die haar afwezigheid kunnen opvangen. We hebben een sterk team."

De Red Flames staan na twee speeldagen laatste in hun groep in de Nations League. Ze verloren tegen wereldkampioen Spanje en tegen Portugal.