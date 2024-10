Bondscoach Tedesco sluit uithaal van De Bruyne af: "Heb er geen probleem mee dat hij zo vrijuit gesproken heeft"

Op zijn persconferentie voor de Nations League-wedstrijden tegen Italië en Frankrijk is Domenico Tedesco nog eens teruggekomen op de uithaal van Kevin De Bruyne vorige maand, toen de kapitein zijn ploegmaats de mantel uitveegde. "Voor mij en voor de kleedkamer was dat geen groot topic", suste de bondscoach.

De uithaal van Kevin De Bruyne na het verlies tegen Frankrijk begin vorige maand zinderde nog enkele dagen na. "Je moet minstens alles geven als je de top niet aankan", was de kapitein snoeihard voor zijn team.

Hoe kijkt de bondscoach een kleine maand later terug op die uitspraken? "Ik heb lang met Kevin gebeld", vertelt Domenico Tedesco. "Kevin is niet alleen een grote speler, maar ook een grote persoonlijkheid. Hij is onze kapitein en heeft daar zijn verantwoordelijkheid genomen."

"Een kapitein mag op een bepaalde manier over zijn team spreken", vindt de bondscoach. "Hij heeft ook niemand bij naam genoemd. Hij deed zijn uitspraken in de emotie na de wedstrijd, omdat hij een winnaar is. Maar ik vond het goed om te zien dat hij zijn verantwoordelijkheid nam als kapitein."